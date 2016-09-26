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    Три роки під російською окупацією. Шокуючі фото з лікарень Севастополя

    • Сьогодні, 14:03
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    Севастопольці жаліються на бездіяльність місцевої влади, яка не ремонтує комунальні установи

    Місцеві жителі обурені станом Першої міської лікарні Севастополя. Один із відвідувачів медичної установи виклав світлини будівлі у мережу, про це пишуть місцеві ЗМІ.

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    Три роки під російською окупацією. Шокуючі фото з лікарень Севастополя
    Три роки під російською окупацією. Шокуючі фото з лікарень Севастополя
    Три роки під російською окупацією. Шокуючі фото з лікарень Севастополя
    Три роки під російською окупацією. Шокуючі фото з лікарень Севастополя

    Зазначимо, що у російському Севастополі персонал «швидкої допомоги» досі одягнений у одяг, який йому надала українська держава. Зокрема на ньому збереглися українські надписи і символіка.

    Нагадаємо, севастопольці вже не перший раз жаліються з приводу поганого стану житлово-комунального господарства міста

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