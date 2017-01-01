Три роки президента Порошенка. Чи буде другий строк?

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Третя річниця президентства Порошенка: війна, безвіз та непроданий Roshen. Опитування

Сьогодні, 25 травня, виповнюється три роки з дати обрання Петра Порошенка на пост президента України.

На позачергових президентських виборах у 2014 році Порошенко отримав 54,7% голосів, перемігши в першому турі. Порошенко став наймолодшим президентом України.Слоган його передвиборчої кампанії — «Жити по-новому». Порошенко був приведений до присяги 7 червня 2014 року. Того ж дня взяв на себе повноваження Верховного Головнокомандувача.

Одним зі своїх найбільших досягнень на посаді глави держави сам Порошенко вважає отримання Україною безвізового режиму з Європейським Союзом.

Разом із тим, політичні опоненти Порошенка дорікають йому невиконаною обіцянкою продати корпорацію Roshen. Ці слова Порошенко сказав в статусі кандидата в президенти України в інтерв'ю, опублікованому в німецькому виданні Bild 2 квітня 2014 року.Після перемоги на виборах для продажу Roshen була залучена компанія Rothschild. Проте, здійснити операцію поки так і не вдалося. Порошенко пояснював, що це пов'язано з початком бойових дій на сході України. За словами президента, активами Roshen тепер управляє не він, а сліпий траст.

Власну оцінку роботі Порошенка за три роки можна висловити, взявши участь в опитуванні: