Три роки тому розпочалася АТО на Донбасі

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ghall.com.ua Рішення РНБО було прийнято у відповідь на проросійські заворушення в низці міст Донецької і Луганської областей

За цей час загинуло майже 10 тисяч осіб

Три роки тому, 14 квітня 2014 року, в.о. президента України Олександр Турчинов підписав указ про початок проведення антитерористичної операції на Донбасі. Напередодні, 13 квітня 2014 року, Рада національної безпеки і оборони України оголосила про початок проведення АТО, повідомляє «Главком».

Рішення РНБО було прийнято у відповідь на проросійські заворушення в низці міст Донецької і Луганської областей, зокрема на спроби незаконних збройних груп захопити адміністративні будівлі і силові структури.

Олександр Турчинов, який на той момент виконував обов'язки президента України, заявив, що війну проти України веде Російська Федерація.

Сьогодні про початок АТО на Донбасі згадують користувачі у соцмережах.

Нагадаємо, згідно з даними ООН, унаслідок бойових дій на Донбасі за три роки загинуло майже 10 тисяч осіб, ще понад 23 тисячі дістали поранення.

Як повідомляв «Главком», цими вихідними, на великодні свята, буде посилено охорону держкордону на сході та півночі країни. Зокрема, прикордонникам допомагатимуть кінологи.