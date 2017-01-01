На великодні свята на східному кордоні працюватимуть кінологи – Слободян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Слободян

Посилять охорону українсько-російської та українсько-білоруської ділянок

На великодні свята до охорони державного кордону залучать кінологів та додаткові сили прикордонників, Національної поліції та СБУ. Про це в коментарі «Главкому» розповів помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«На великодні свята буде залучено резерви прикордонників з інших ділянок кордону для посилення наших підрозділів, у першу чергу на українсько-російському кордоні. А також на ділянці українсько-білоруського кордону. Буде виставлено додаткові прикордонні наряди в пунктах пропуску», – пояснив Слободян.

За його словами, вже організовано взаємодію прикордонників із Нацполіцією, СБУ та Нацгвардією.

Крім того, додатково буде залучено кінологів для поглибленого контролю в пунктах пропуску і на ділянках зеленого кордону.

Слободян також нагадав, що торік на великодні свята українсько-російський кордон перетнуло близько 10 тисяч осіб, з обох боків.

Як повідомляв «Главком», Росія зосередила поблизу кордонів з Україною близько 18 тисяч військовослужбовців та велику кількість військової техніки.