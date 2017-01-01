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    На великодні свята на східному кордоні працюватимуть кінологи – Слободян

    • Сьогодні, 16:02
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    Олег Слободян
    Олег Слободян

    Посилять охорону українсько-російської та українсько-білоруської ділянок

    На великодні свята до охорони державного кордону залучать кінологів та додаткові сили прикордонників, Національної поліції та СБУ. Про це в коментарі «Главкому» розповів помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

    «На великодні свята буде залучено резерви прикордонників з інших ділянок кордону для посилення наших підрозділів, у першу чергу на українсько-російському кордоні.  А також на ділянці українсько-білоруського кордону. Буде виставлено додаткові прикордонні наряди в пунктах пропуску», – пояснив Слободян.

    За його словами, вже організовано взаємодію прикордонників із Нацполіцією, СБУ та Нацгвардією.

    Крім того, додатково буде залучено кінологів для поглибленого контролю в пунктах пропуску і на ділянках зеленого кордону.

    Слободян також нагадав, що торік на великодні свята українсько-російський кордон перетнуло близько 10 тисяч осіб, з обох боків.

    Як повідомляв «Главком», Росія зосередила поблизу кордонів з Україною близько 18 тисяч військовослужбовців та велику кількість військової техніки.

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