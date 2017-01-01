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    Троє американських військових постраждали під час навчань в Латвії

    • Сьогодні, 05:57
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    Військові США
    Військові США

    Один з військовослужбовців залишається в лікарні

    Під час військових навчань, що проходять на Адажському полігоні в Латвії, постраждали троє американських солдатів. 

    Про це з посиланням на представника Міноборони країни Каспара Галкіна повідомляє місцеве видання Postimees.

    За даними Галкіна, військові надихалися випарами, що виникли в ході навчань. Постраждалі солдати були доставлені в лікарню «Гайльєзерс».

    Після обстеження двоє з них повернулися на базу, один залишився в медичній установі. Відзначено, що підрозділи армії США знаходяться в Латвії з 2014 року в порядку ротації.

    До слова, 8 квітня російські спецназівці розпочали військові навчання в анексованому Криму.

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