Троє американських військових постраждали під час навчань в Латвії

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Військові США

Один з військовослужбовців залишається в лікарні

Під час військових навчань, що проходять на Адажському полігоні в Латвії, постраждали троє американських солдатів.

Про це з посиланням на представника Міноборони країни Каспара Галкіна повідомляє місцеве видання Postimees.

За даними Галкіна, військові надихалися випарами, що виникли в ході навчань. Постраждалі солдати були доставлені в лікарню «Гайльєзерс».

Після обстеження двоє з них повернулися на базу, один залишився в медичній установі. Відзначено, що підрозділи армії США знаходяться в Латвії з 2014 року в порядку ротації.

До слова, 8 квітня російські спецназівці розпочали військові навчання в анексованому Криму.