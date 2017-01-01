  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Тука розповів про можливі наслідки блокади залізниці на Донбасі

    • Сьогодні, 17:03
    • Розсилка

    Блокування поїздів незаконне, і цим повинні зайнятися правоохоронні органи, вважає чиновник

    Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики. Про це заявив заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

    На його думку, блокада абсолютно незаконна і недоцільна, нею повинні зайнятися правоохоронні органи. «Я вважаю її (блокаду. – Ред.) абсолютно незаконною, недоцільною. Та гілка, яка зараз є заблокованою, це єдина гілка, якою здійснюється постачання вугілля на Щастинську ТЕС. Це єдине джерело електроенергії на території всієї Луганської області, альтернативи немає», – заявив Тука.

    Також Тука висловив переконання, що силові структури мають втрутитися в ситуацію з блокадою.

    Як повідомлялось, активісти другий день блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження.

    Джерело: 112 Україна

    Читайте також
    Георгій Тука Донбас залізниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ