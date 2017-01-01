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    Тука розповів, що відбувається із захопленими українськими підприємствами на Донбасі

    • Сьогодні, 06:44
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    Георгій Тука
    Георгій Тука

    Бойовики вже закрили велику шахту імені Засадька

    Захоплені окупантами українські підприємства на Донбасі зупиняються. Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука.

    «Ті шахти, які видобувають антрацитову групу вугілля, – хрест. Це вугілля ані на тих територіях, ані в Федерації нікому не потрібне. Свого вистачає більш ніж. Єдиний шлях - закриватися. Шахта Засядька вже закрита, люди отримали повідомлення про відпустку на невизначений термін за власний рахунок», - сказав він.

    Також Тука додав, що «металопідприємства, зокрема Алчевський і Єнакієвський комбінати, скоріше за все, якби це прикро не звучало, обладнання буде перевезено в Росію», адже, зокрема, на Алчевському комбінаті нещодавно було придбано надсучасне обладнання за величезні кошти і кредитні зобов'язання.

    Раніше Георгій Тука заявляв, що борг Донбасу за електроенергію сягає 11 млрд. грн

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