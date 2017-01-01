Борг Донбасу за електроенергію сягає 11 млрд. грн, - Тука

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Борг Донбасу за електроенергію сягає 11 млрд. грн

Заборгованість «Луганського енергетичного об’єднання» перед енергоринком складає 5,2 млрд грн

Заборгованість «Луганського енергетичного об’єднання» перед ДП «Енергоринок» складає 5,2 млрд грн, а на Донеччині – 5,8 млрд грн.

Про це в прямому ефірі одного з телеканалів заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України Георгій Тука.

«Заборгованість «Луганського енергетичного об’єднання» перед енергоринком складає 5,2 млрд грн. Цей борг розподілений умовно між контрольованою і неконтрольованою територією – приблизне співвідношення 50/50», – сказав він.

Тука повідомив, що за останній період підприємства, які споживають електроенергію на контрольованій території, розраховуються 100-відсотково, натомість підприємства, які споживають електроенергію на неконтрольованій території, «продовжують розраховуватися на 0%».

«Ситуація у Донецькій області виглядає наступним чином: заборгованість перед «Енергоринком» складає 5,8 млрд грн, з них лише трохи менше 0,5 млрд грн – це борги неконтрольованої території. Майже 5,4 млрд грн – це борги підприємств і споживачів, які розташовані на контрольованій території», – повідомив заступник міністра.

Тука нагадав, що після того, як бойовики «віджали» українські підприємства, будь-які розрахунки за спожиту електроенергію на непідконтрольних територіях припинилися.

Тимчасово окупований Луганськ залишився без електропостачання.

Раніше генеральний директор українського підприємства «Луганське енергетичне об'єднання» (ЛЕО) Володимир Грицай заявляв, що, за рішенням Мінпаливенерго України ЛЕО з 00.00 25 квітня припинить поставки електроенергії в «ЛНР».

Нагадаємо, станом на 23 квітня у прифронтовому місті Авдіївка Донецької області відновлено централізоване електропостачання. На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання було відновлено напередодні, вода до населення подається у звичайному режимі.