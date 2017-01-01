Турчинов: Агресія в Україні - підготовка Росії до великої війни

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Олександр Турчинов

Війна проти України стає важливим етапом підготовки РФ до демонстрації претензій на глобальне лідерство та перерозподілу впливу в світі, - глава РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов вважає, що війна з Україною є важливим етапом підготовки Російської федерації до великої війни та демонстрації претензій на світове лідерство. Про це він сказав на засіданні керівного складу Збройних сил України.

«Війна проти України стає важливим етапом підготовки РФ до великої війни та демонстрації претензій на глобальне лідерство та перерозподілу впливу в світі. Попри санкції та економічні негаразди Росія ще довго залишатиметься джерелом військової агресії, безпекових загроз та генератором нестабільності», - сказав Турчинов.

Турчинов зазначив, що ситуація у світі та Європі швидко ускладнюється, стратегічна невизначеність зростає, а це висуває особливі вимоги до якості державної політики. А Росія на розгортання військ, їхнє переозброєння та підготовку свідомо викидає шалені кошти, нехтуючи проблемами економічного розвитку і розв'язання гострих соціальних проблем.

Як повідомлялось, президент України Петро Порошенко зазначив, що загроза повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну зберігається. За інформацією президента, у безпосередній близькості до наших кордонів розгорнуто підрозділи російських збройних сил чисельністю до 50 тис. осіб, близько 470 танків, понад 1,7 тис. бойових броньованих машин, близько 390 артилерійських систем та 220 систем залпового вогню, близько 490 бойових літаків, сотні вертольотів, 24 бойових кораблі.