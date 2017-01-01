Турчинов розповів, чому в Україні досі багато сепаратистів

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Часто справи щодо сепаратистів, які були доведені до суду правоохоронцями, там можуть розглядатися роками

В Україні на свободі знаходиться багато сепаратистів, у тому числі - у парламенті, однак миттєво цю проблеми вирішити не вдасться. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, пише «Цензор».

«Я з величезним задоволенням зігнав би їх усіх на один стадіон і закрив би його на ремонт років на 20... Але при всіх наших проблемах, при всіх недоліках, ми все-таки намагаємося будувати правову державу. У нас прокуратура, СБУ просто забиті величезною кількістю справ, які вони розслідують, в тому числі і щодо подій на Майдані, і по подіям, пов'язаним з сепаратистськими заколотами. Плюс у нас ще є таке поняття як суд», - сказав він.

Секретар РНБО також нагадав, що часто справи щодо сепаратистів, які були доведені до суду правоохоронцями, там можуть розглядатися роками. «Український суд - це окремий біль. Ну, наприклад, ще в 2014 році, будучи виконуючим обов'язки президента, я дав команду закрити сепаратистські видання. Звернулися до суду, в тому числі, з приводу закриття газети «Вести». Вже 2017 рік, а досі триває судовий розгляд щодо закриття цієї сепаратистської газетки», - зазначив він.

«Сьогодні, в основному, в тюрмах перебувають ті, хто зі зброєю в руках, воював проти нашої країни», - підкреслив він і додав, що всі інші підбурювачі війни теж «за все відповідатимуть», коли прийде час.

Як раніше повідомлялося, Турчинов також розповів, що коли на півострів прийшли «зелені чоловічки», кримські військові почали масово зраджувати Україну.