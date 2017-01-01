Турчинов: Коли на півострів прийшли «зелені чоловічки», кримські військові почали масово зраджувати Україну

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Олександр Турчинов

Ситуація була трагічною – глава РНБО

Після захоплення парламенту і Кабміну Криму 27 лютого Росія перейшла до відкритої фази окупації Криму, серед військових і силовиків почався масовий перехід на бік агресора. Про це розповів глава Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, пише «Цензор».

«Для розуміння ситуації: не зрадили свою країну з 13 тис. 468 солдатів і офіцерів Збройних сил, які перебували в Криму, лише 3990 (29,6%), з 10 тис. 936 працівників МВС – тільки 88 осіб (0,8%!). З 1 тис. 870 прикордонників в Україну повернулося лише 519 (27,7%), з 2 тис. 240 працівників СБУ – тільки 242 (10,8%), з 527 офіцерів і прапорщиків Управління держохорони не зрадили Україну лише 20 осіб (3,8%)», – зазначив він.

Турчинов також додав, що у ті дні на півострів військово-транспортними літаками і кораблями ВМС РФ почали інтенсивно перекидатися найкращі штурмові підрозділи десантних військ і морської піхоти, озброєння і військову техніку. «Російські війська взяли під контроль стратегічні об'єкти і комунікації, оточили розташовані в Криму основні військові частини ЗСУ. Ситуація була трагічною», – наголосив глава РНБО.

Раніше Турчинов висловив думку, що війна з Україною є важливим етапом підготовки Російської федерації до великої війни та демонстрації претензій на світове лідерство.