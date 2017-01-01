Турчинов розповів, коли закінчиться АТО

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Цензор.НЕТ Олександр Турчинов відвідав один з блокпостів під Слов’янськом, червень 2014 року

Торік Україна не здала жодного метра землі

Україна повинна, мінімізуючи втрати, просуватися на схід. Про це сказав в інтерв’ю російській службі ВВС секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, відповідаючи на запитання, коли і чим може закінчитися АТО на Донбасі, передає «Главком».

«У нас немає іншої альтернативи, окрім як перемагати. Минулий рік був першим, коли ми не здали жодного метра землі, а навпаки – придбали десятки кілометрів», – сказав Турчинов.

Секретар РНБО вважає, що завдання України – метр за метром, кілометр за кілометром, мінімізуючи втрати, просуватися на схід.

Як повідомляв «Главком», три роки тому було підписано указ про початок проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Згідно з даними ООН, унаслідок бойових дій на Донбасі за три роки загинуло майже 10 тисяч осіб, ще понад 23 тисячі дістали поранення.