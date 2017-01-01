  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Турчинов розповів, коли закінчиться АТО

    • Сьогодні, 11:11
    • Розсилка
    Олександр Турчинов відвідав один з блокпостів під&nbsp;Слов&rsquo;янськом, червень 2014 року
    Цензор.НЕТ
    Олександр Турчинов відвідав один з блокпостів під Слов’янськом, червень 2014 року

    Торік Україна не здала жодного метра землі

    Україна повинна, мінімізуючи втрати, просуватися на схід. Про це сказав в інтерв’ю російській службі ВВС секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, відповідаючи на запитання, коли і чим може закінчитися АТО на Донбасі, передає «Главком».

    «У нас немає іншої альтернативи, окрім як перемагати. Минулий рік був першим, коли ми не здали жодного метра землі, а навпаки – придбали десятки кілометрів», – сказав Турчинов.

    Секретар РНБО вважає, що завдання України – метр за метром, кілометр за кілометром, мінімізуючи втрати, просуватися на схід.

    Як повідомляв «Главком», три роки тому було підписано указ про початок проведення антитерористичної операції на Донбасі.  

    Згідно з даними ООН, унаслідок бойових дій на Донбасі за три роки загинуло майже 10 тисяч осіб, ще понад 23 тисячі дістали поранення.

    АТО бойовики на Донбасі війна Олександр Турчинов військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ