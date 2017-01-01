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    Турчинов виступив за якнайшвидше введення візового режиму з Росією

    • Сьогодні, 10:40
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    <p>Олександр Турчинов відвідав&nbsp;Мар'їнку та Красногорівку</p> <p>Фото: Фейсбук Олександра Турчинова&nbsp;</p> <p></p>

    Олександр Турчинов відвідав Мар'їнку та Красногорівку

    Фото: Фейсбук Олександра Турчинова 

    Турчинов вважає, що візовий режим з РФ треба реалізовувати якомога швидше

    Секретар РНБО Олександр Турчинов виступив за якнайшвидше введення візового режиму з Росією. Про це він заявив під час молитовного сніданку, передає «112 Україна».

    «Я вважаю, що це питання не просто назріле-перезріле, його треба реалізовувати якомога швидше. У нас буде відкритий в'їзд в Європу, і на сході треба вибудовувати кордони, які захистять цивілізацію від російської агресії, від проникнення гібридних провокаційних технологій на Захід», - заявив Турчинов.

    За словами Турчинова, труднощів з окупованими територіями при введенні візового режиму виникнути не повинно.

    «Я не бачу, щоб воно якось впливало на окуповані території, тому що вони і є окупованими, незалежно від того, які, скажімо так, візові технології на кордоні, який ми контролюємо», - сказав секретар РНБО.

    Раніше представник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца заявляла, що необхідно враховувати політичні, юридичні та технічні складові за введення візового режиму з Росією.

    Як відомо, відсьогодні українці подорожуватимуть Туреччиною за новими правилами.

    РНБО Олександр Турчинов українці
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