Туреччина побудує стіну на кордоні з Іраном та Вірменією

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Будівництво стіни на кордоні Туреччини із Сирією розпочалося ще у 2014 році

Відповідно до протоколу, підписаного між Міністерством фінансів та Міністерством оборони Туреччини у травні минулого року, що спрямований на посилення безпеки на кордонах країни, Туреччина побудує бетонну стіну на кордоні з Іраном та Вірменією.

Про це у середу повідомляє Turkish Minute з посиланням на проурядове турецьке ЗМІ Star daily.

«Стіна буде побудована Адміністрацією з розвитку житлового будівництва Туреччини (TOKI)», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, будівництво стіни на кордоні із Сирією розпочалося ще у 2014 році.

За даними джерел у структурах безпеки країни, будівельні роботи на сирійському кордоні йдуть повним ходом. «Якщо не буде ніяких змін у планах, то після закінчення будівництва стіни на нашому південному кордоні, ми почнемо роботу на нашому східному кордоні. Ми плануємо побудувати стіни в прикордонних провінціях, таких як Ардахан, Ігдир і Карс», - повідомили джерела.