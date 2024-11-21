День гідності і свободи: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Сьогодні, 21 листопада, відзначається важливе свято для кожного українця – День гідності і свободи. Цей день вшановує учасників двох українських демократичних революцій: Помаранчевої та Революції Гідності, або Євромайдану.

«Главком» підготував історію заснування цього дня та добірку привітань, яскравих листівок.

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Як з'явився День гідності і свободи

Історія Дня гідності та свободи бере свій початок у 2005 році. Тоді президент України Віктор Ющенко 22 листопада заснував День свободи – в честь Помаранчевої революції.

Це свято проіснувало кілька років і вже у 2011 президент-втікач Віктор Янукович скасовував його. Натомість він заснував День соборності та свободи, яке відзначалося 22 січня.

Згодом 13 листопада 2014 року свято відновилося. Тодішній президент України Петро Порошенко своїм указом установив відзначати День гідності і свободи щорічно 21 листопада.

«З метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року – лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору», – йдеться в указі.

Помаранчева революція

Помаранчева революція – це акції протесту українців проти масових фальсифікацій на президентських виборах 2004 року на користь Віктора Януковича. Мітинги отримали назву за кольором, який використовували прибічники кандидата в президенти Віктора Ющенка й опозиційної партії «Наша Україна». Під помаранчевими стягами протестували українці, яким була небайдужа доля країни.

Все почалося із президентських виборів. Віктор Янукович розумів, що перевага не на його боці, тому для перемоги використав увесь можливий адміністративний ресурс. Внаслідок чого у другому турі президентських виборів 21 листопада 2004 року сфальсифікована явка зросла до 89,5% у Луганській області та до 96,7% у Донецькій.

Вже тоді прихильники партії «Наша Україна» почали облаштовувати на майдані Незалежності у Києві наметове містечко. Кількість мітингувальників у той день сягнула близько 30 тис., а наступного – 100 тис.

«24 листопада Центральна виборча комісія затвердила офіційний протокол другого туру виборів, які суттєво відрізнялися від даних Національного екзит-полу. Голова Верховної влади Володимир Литвин оголосив, що жоден державний орган не має повноважень скасовувати результати виборів. Леонід Кучма, в свою чергу, закликав до незастосування сили щодо протестувальників і нагальну потребу шукати вихід із глухого кута», – пише про ті події Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні.

27 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради депутати висловили недовіру Центральній виборчій комісії. Водночас прибічники Януковича намагалися посилити сепаратистські настрої, однак зазнала невдачі.

3 грудня Верховний суд України оприлюднив остаточний вердикт: «враховуючи неможливість оприлюднення офіційних результатів другого туру виборів, провести повторне голосування 26 грудня 2014 року».

Після 12 днів Помаранчевої революції політики розпочали обговорювати зміни у виборчому законі, зміщення центру влади від президента до парламенту й уряду, перегляд складу Центральної виборчої комісії. 8 грудня в результаті голосування Верховної Ради Україна перетворилася на парламентсько-президентську республіку. А вже 26 грудня новим президентом став Віктор Ющенко.

Революція Гідності

21 листопада 2013 року півтори тисячі людей вийшли на майдан Незалежності проти того, що проросійський президент Віктор Янукович відмовився підписувати угоду про асоційоване членство України в Європейському Союзі. Акція протесту назвали Євромайдан, а згодом Революцією Гідності.

Уночі 30 листопада розпочався жорстокий розгін міліцією студентів. У відповідь на це 1 грудня в центр Києва з’їхалися сотні тисяч людей.

На 61-й день Майдану на місці акції протесту застрелили перших двох активістів. На ту мить уже було двоє загиблих за межами місць протистояння. Ще рівно місяць влада намагалася зачистити центр міста від протестувальників. Згодом у ніч на 22 лютого 2014 року Янукович втік у Росію.

Офіційно встановлено 107 жертв Революції Гідності. Більшість героїв «Небесної сотні» померли від вогнепальних поранень 20 лютого 2014 року.

Революція Гідності посприяла втечі Януковича та відставки уряду. Після виборів Україна обрала європейський вектор розвитку – стала асоційованим членом ЄС, громадяни отримали право безвізового в’їзду в Євросоюз.

«Україна зберегла свою незалежність від імперської Росії, позбувшись Віктора Януковича і його близького оточення, які перманентно здавали національні інтереси країни й готові були здати остаточно, та ствердила свій європейський вектор розвитку. Кремль не полишив намагань повернути Україну в лоно своєї імперії, захопивши невдовзі після подій на Майдані Крим і окупувавши частину території Донбасу. Утім на оборону цінностей, які відстоював Майдан, постали воїни, що тримають нині небо на Сході України», – пише Музей Революції Гідності.

Привітання з Днем гідності та свободи у прозі

Прийміть щирі вітання з Днем гідності та свободи. Сьогодні ми відзначаємо цей день, як день патріотизму і мужності, свободи та нескореності, вшановуємо тих, хто власним життям, своєю жертовністю демонструють щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі.

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День Гідності і Свободи – це наш унікальний український спосіб відстоювати власні громадянські свободи, права і свій вибір творити майбутнє. Єдність і свобода робить нас гідними нащадками наших предків! Бажаю всім нам віри та сили духу, патріотизму, спільної мети та успішних реалізацій усіх цілей, здійснення мрій!

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Вітаємо з Днем Гідності і Свободи! Бажаємо Перемоги і нехай ніколи не згасає віра в щасливе майбутнє нашої держави.

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Українці – великий народ, який заслуговує на щасливе життя в державі, де гідність людини та її свобода цінуються понад усе. Зичу вам, шановні земляки, міцного здоров’я, добробуту, непохитної віри у краще майбуття. Нехай мир і спокій запанують у рідній Україні. Нехай пролиті у важкі часи сльози назавжди залишаться у минулому.

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Щиро вітаємо усіх з Днем Гідності та Свободи! Бажаємо мирного неба над українською землею, родинного добробуту і злагоди, незламної віри у щасливе майбутнє України та впевненості у завтрашньому дні. Нехай Господь береже нашу Батьківщину і кожного з нас!

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Україна – територія гідності і свободи. Вона довела це подіями, які розгорталися на Майдані в 2004 і 2013 роках. Це було важке випробування для нашої країни, але українці довели свою любов до країни, честь і мужність. Україною потрібно пишатися і просто неможливо не любити! Єдність і свобода роблять нас гідними дітьми нашої країни. Зберігаймо та оберігаймо цей скарб! А наша сильна і демократична Україна буде берегти та захищати нас. З Днем гідності та свободи!

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Вітаю вас з великим Днем гідності та свободи! Сьогоднішній день – це підтвердження того, що події 2013-2014 років на Майдані змінили наш народ, об’єднали нас в єдиній, соборній і незалежній Україні. Щиро вітаємо учасників національно-визвольної боротьби, всіх тих, хто відстояв перемогу Революції Гідності та сьогодні мужньо боронить рідну землю. Бажаємо миру та злагоди всім українцям, гарної долі, сімейного щастя!

Привітання з Днем гідності та свободи у віршах

З Днем Гідності та Свободи!

Моя Україна встала з колін,

Вона подолає всі стіни.

І стане країною серед країн,

Відродиться під час руїни.

Слава Україні!

***

Небесна Сотня –

То в серцях вогонь.

Він гаряче палав за Україну.

Віднині тихим співом заспокой

Ти, земле рідная,

Свою дитину.

Пташиним співом,

Шелестом трави.

Блакитним небом,

Золотим колоссям.

Останній раз,

Як мати, пригорни

Чоло високе

В обрамку волосся.

Небесній Сотні

Шана й молитви,

За чисті душі,

Що злетіли в небо.

Їм шлях високий

Боже, освіти.

І в мирі, Господи,

Прийми до Себе.

***

З Днем Гідності та Свободи вітаємо!

Від біди сім'ю ти бережи.

Але не забувай, що бувши ще у нас

Наш прекрасний український край!

***

Сьогодні привітання звучать

Героям країни,

Воїнам світла –

Всім тим, хто життя

Не шкодують віддати –

Низький вам уклін,

І велика подяка!

Привітання у яскравих листівках до Дня гідності та свободи

Нагадаємо, що у вересні 2024 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишніх керівника СБУ, його першого заступника та начальника Департаменту захисту національної державності, а також директора і 20 співробітників ФСБ РФ за скоєння злочинів під час Революції Гідності.