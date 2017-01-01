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    Туреччина розкритикувала Путіна за підтримку Асада

    • Сьогодні, 13:18
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    Мевлют Чавушоглу
    Мевлют Чавушоглу

    Туреччина не вибиратиме між США і Росією, - Чавушоглу

    Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу стверджує, що президенту Сирії Башару Асаду і його адміністрації слід піти в інтересах забезпечення політичного переходу в арабській країні. Відповідну точку зору він озвучив в бесіді з журналістами в Анталії, пише ТАСС.

    «У нас із самого початку були розбіжності в думках з Росією з приводу Асада. Режим продовжує вбивати своїх громадян, а слова США про те, що вирішувати питання про майбутнє Сирії повинні самі сирійці, додали Асаду ще більшої сміливості. РФ потрібно припинити наполягати на тому, щоб він залишився при влад», - вважає міністр. Він додав, що Анкара «залишається прихильною дотримання умов перемир'я в Сирії».

    За словами Чавушоглу, «Туреччина в нинішніх умовах не вибиратиме між США і Росією, а хоче продовжувати підтримувати збалансовані відносини з цими країнами».

    «У Сирії треба почати політичний перехід. Перехідний уряд повинен підготувати країну до виборів, підготувати нову конституцію», - вважає він.

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