Туреччина стягує військову техніку до кордону із Сирією

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Техніку буде задіяно в операції «Щит Євфрату» на сирійській території

Ешелон із бронетехнікою збройних сил Туреччини прибув на залізничну станцію у південно-східній турецькій провінції Газіантеп поблизу кордону із Сирією. Про це повідомляє Anadolu.

Зокрема, до кордону доправлено 22 бронетранспортери, які буде задіяно в операції «Щит Євфрату» на сирійській території.

Навколо залізничної станції і вздовж маршруту колони бронетехніки посилено заходи безпеки.

Як повідомлялося раніше, турецька армія просунулася на 90 кілометрів углиб Сирії.

Нагадаємо, 24 серпня 2016 року угруповання збройних сили Туреччини увійшло на територію Сирії та розпочало воєнну операцію «Щит Євфрату».