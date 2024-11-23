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23 листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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23 листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів
Загальнонаціональна хвилина мовчання в Україні настає о 16 годині
фото з відкритих джерел

28 країн світу офіційно визнали Голодомор 1932-1933 років актом геноциду

Щороку четверта субота листопада в Україні є Днем вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. У 2024 році цей день припадає на 23 листопада.

Голод 1921-1923 років виник через вилучення продовольства більшовицькою владою, посуху та наслідки війни. Точна кількість загиблих невідома, але дослідники називають цифру від 500 тис.

Голодомор 1932-1933 років був свідомо спланованим актом геноциду, спрямованим на знищення українців: у людей вилучали все продовольство, що спричинило смерть мільйонів. Голод 1946-1947 років був викликаний репресивною політикою радянської влади, завищеними планами хлібозаготівель, посухою та рішенням СРСР експортувати зерно за кордон. Ці трагедії залишили глибокий слід в історії України.

День пам’яті жертв Голодоморів

День пам’яті жертв Голодоморів був запроваджений у 1998 році указом тодішнього президента Леоніда Кучми. Назва цього дня змінювалася кілька разів, допоки у 2007 році не закріпилася як «День пам’яті жертв голодоморів».

За різними підрахунками, унаслідок голодоморів загинуло від 3,5 до 10 млн людей. Голодомор визнали геноцидом українського народу офіційно 28 країн світу.

Всеукраїнська акція «Запали свічку»

Цього року традиційні заходи пам’яті розпочнуться 23 листопада о 16:00 хвилиною мовчання, під час якої українці схилять голови перед загиблими. Також відбудеться всеукраїнська акція «Запали свічку», коли кожен бажаючий встановить запалену свічку на своєму підвіконні. У храмах відслужать панахиди, а біля пам’ятників жертвам Голодомору пройдуть меморіальні заходи.

За інформацією Українського інституту національної пам’яті, цьогорічне вшанування проходить під гаслом: «Запали свічку пам’яті за жертвами Голодомору. Борись за Україну та підтримуй воїнів».

Нагадаємо, щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. У цей день кияни та гості міста зможуть відвідати Національний музей Голодомору-геноциду та вшанувати пам’ять жертв голодоморів із 14:00 до 19:00.

Також о 15:30 біля «Меморіалу жертв Голодомору» (вул. Лаврська, 3) відбудеться молебень за участі ієрархів Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви.

До слова, з приходом на Банкову третього президента України Віктора Ющенка вшанування жертв Голодомору, яке цього року відзначається 23 листопада, було внесено у програми для іноземних делегацій. Про це у своїх спогадах, які опубліковані на «Главкомі», розповів екскерівник служби протоколу Георгій Чернявський.

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Теги: Голодомор 1932-1933 років Україна українці пам'ять

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