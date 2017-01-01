Туреччина відмовилась приймати кораблі з окупованого Криму

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Представники логістичних компаній Туреччини стурбовані такими діями влади, адже змушені повертати весь вантаж

У Туреччині припинили приймати кораблі з анексованого Криму, оскільки країна не визнає півострів російським

Про це повідомляє Hürriyet.

Зазначається, що навіть турецькі пороми, які прибули з окупованого Севастополя, не зможуть пришвартуватися в порту Зонгулдак.

Причина відмови – кораблі прибули з портів окупованого півострова. Натомість, кораблі, які прибули з російських регіонів, Туреччина приймає. Представники логістичних компаній Туреччини стурбовані такими діями влади, адже змушені повертати весь вантаж назад експортерам.

Через такий простій тільки одна з десятків логістичних компаній втратила вже понад $150 млн.

Як повідомлялось раніше, Росія через візит Ердогана зняла заборону на турецькі квіти й овочі.