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    Туреччина відмовилась приймати кораблі з окупованого Криму

    • Сьогодні, 20:35
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    Представники логістичних компаній Туреччини стурбовані такими діями влади, адже змушені повертати весь вантаж

    У Туреччині припинили приймати кораблі з анексованого Криму, оскільки країна не визнає півострів російським

    Про це повідомляє Hürriyet.

    Зазначається, що навіть турецькі пороми, які прибули з окупованого Севастополя, не зможуть пришвартуватися в порту Зонгулдак.

    Причина відмови – кораблі прибули з портів окупованого півострова. Натомість, кораблі, які прибули з російських регіонів, Туреччина приймає. Представники логістичних компаній Туреччини стурбовані такими діями влади, адже змушені повертати весь вантаж назад експортерам.

    Через такий простій тільки одна з десятків логістичних компаній втратила вже понад $150 млн.

    Як повідомлялось раніше, Росія через візит Ердогана зняла заборону на турецькі квіти й овочі.

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