Турецька компанія з'ясовує обставини аварії суховантажу

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Фото з архіву:ria.ru Суховантаж «Герої Арсеналу»

Пошуки моряків у Чорному морі тривають

Турецька компанія «Gunes shipping» з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є, передають РИА Новости.

«Судно «Герої Арсеналу»- наше. Ми з'ясовуємо обставини події, і зараз проходить нарада з даного питання», - йдеться у повідомленні, з посиланням на турецьку компанію.

Як повідомляв «Главком» у Чорному морі затонуло вантажне судно з українцями на борту.

Згідно з попередніми даними, на борту перебувало 12 осіб. Неофіційно повідомляється, що п'ятьох знайшли живими, пошуки інших тривають.