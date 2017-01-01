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    Турецька компанія з'ясовує обставини аварії суховантажу

    • Сьогодні, 10:00
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    <p>Суховантаж &laquo;Герої Арсеналу&raquo;</p>
    Фото з архіву:ria.ru

    Суховантаж «Герої Арсеналу»

    Пошуки моряків у Чорному морі тривають

    Турецька компанія «Gunes shipping» з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є, передають  РИА Новости.

    «Судно  «Герої Арсеналу»- наше. Ми з'ясовуємо обставини події, і зараз проходить нарада з даного питання», - йдеться у повідомленні, з посиланням на турецьку компанію.

    Як повідомляв «Главком» у Чорному морі затонуло вантажне судно з українцями на борту.

    Згідно з попередніми даними, на борту перебувало 12 осіб. Неофіційно повідомляється, що п'ятьох знайшли живими, пошуки інших тривають.

    Туреччина Росія Чорне море Україна
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