Турецька компанія з'ясовує обставини аварії суховантажу
- Сьогодні, 10:00
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Фото з архіву:ria.ru
Суховантаж «Герої Арсеналу»
Пошуки моряків у Чорному морі тривають
Турецька компанія «Gunes shipping» з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є, передають РИА Новости.
«Судно «Герої Арсеналу»- наше. Ми з'ясовуємо обставини події, і зараз проходить нарада з даного питання», - йдеться у повідомленні, з посиланням на турецьку компанію.
Як повідомляв «Главком» у Чорному морі затонуло вантажне судно з українцями на борту.
Згідно з попередніми даними, на борту перебувало 12 осіб. Неофіційно повідомляється, що п'ятьох знайшли живими, пошуки інших тривають.