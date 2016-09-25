«Турне» львівського сміття триває: тепер на Київщині

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Сміття зі Львівщини «здійснило візит» на Київщину

Сміття зі Львівщини потайки привезли на Київщину

Сьогодні вночі в селі Підгірці Обухівського району, громадяни побачили, що вантажівки зсипають сміття на землю, а бульдозер розрівнює поверхню з ґрунтом. Свідок одразу зателефонував на лінію 102 та викликав поліцію.

Як інформує відділ комунікації поліції Київської області, на місце події оперативно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. З’ясувалося, що транспортні засоби мають номерні знаки Київської області та міста Києва, а згідно накладних документів, 20 тон небезпечних для довкілля відходів привезли зі Львівщини, частину яких вже встигли розвантажити.

Автомобілі доставили на штрафмайданчик, міра запобіжного заходу обирається.

Працівники поліції з’ясовують всі обставини події та проводять заходи щодо встановлення осіб, причетних до організації незаконного вивозу сміття.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.239 (незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля) Кримінального кодексу України.

Досудове слідство триває.

Як повідомляв «Главком» , у ніч з 19 на 20 травня жителі с. Ягодинки Пулинського району Житомирської області помітили чергове несанкціоноване вивантаження львівського сміття на місцевому сміттєзвалищі. Вони одразу звернулися до поліції,