Творець «Синього кита» розповів, навіщо знищував підлітків

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Філіп Будейкін

Філіп Будейкін, відомий також як Філіп Лис, визнав свою провину в підбурюванні до самогубства

Заарештований у Росії адмінстратор «груп смерті» і популяризатор гри в самогубство «Синій кит» Філіп Будейкін вперше зізнався, що довів до самогубства 17 осіб.

При цьому слідчий СК РФ у його справі Антон Брейді каже про 15 жертв, пише британська The Daily Mail з посиланням на бесіду як з офіцером, так і з підозрюваним.



«Так, я справді підштовхував підлітків до самогубства. Вони вмирали щасливими. Я давав їм те, чого у них не було в реальному житті: тепло, розуміння, спілкування», – розповів Будейкін.

Він стверджує, що 17 підлітків наклали на себе руки завдяки його «Синьому киту». Ще 28 були готові вчинити самогубство, але його заарештували. Він вважає, що вони таки зробили це.

«Я очищав наше суспільство від біосміття. Виношував цю ідею п'ять років, перш ніж почав її реалізовувати. Поставив собі за мету перш за все відокремити біосміття від нормальних підлітків. Для цього навантажував їх депресивним контентом, щоб викликати у них потрібний мені настрій. І після цього починалася гра. Давалися завдання. За результатами їх виконання відбирав тих, хто підходив мені. Далі пропонував спілкуватися по скайпу. Просив розповісти щось дуже особисте. Це було те, чого всі вони так жадали. Потім не давав їм спати вночі, вводив у транс... Несподівано моя ідея перетворилася на модний тренд. І з'явилося багато наслідувачів. Мене це дратує», – сказав він журналістам.

Підштовхуючи дітей до самогубства, Філіп казав їм: «Не бійтеся, я зберу вас всіх разом на небеса».

Начальник головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко вважає припинення існування подібних груп в України одним з позитивних результатів блокування роботи російських соцмереж.

На початку року гравці у «Синього кита» з'явилися у Польщі, Франції, Великій Британії, Ірландії та інших країнах Європи.