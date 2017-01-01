У 600 містах світу пройшли «Марші за науку»

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Учасники демонстрації в Австралії

Основна хода в рамках світового «Маршу за науку» відбулася у Вашингтоні

Десятки тисяч людей в усьому світі вийшли у суботу, 22 квітня, на демонстрації за свободу науки. Учасники виступили проти презирливого ставлення до знань та поширення «альтернативних фактів».

Як повідомляє DW, «Марші за науку» пройшли у понад 600 містах світу, в тому числі й у щонайменше 16 німецьких містах. У Берліні в акції взяли участь приблизно 11 тисяч осіб.

Основна хода в рамках світового Маршу відбулася у Вашингтоні, де демонстранти пройшли повз Білий дім. Вони протестували проти політики президента США Дональда Трампа та його спроб заперечити наукові висновки щодо кліматичних змін.

Уряди Росії, Туреччини та Угорщини теж останнім часом вживали заходів, які спрямовані проти університетів та свободи науки. В Угорщині, зокрема, парламент прийняв закон, який унеможливлює діяльність у країні заснованого мільярдером Джорджем Соросом Центральноєвропейського університету.

Нагадаємо, 9 квітня десятки тисяч людей на вулицях Будапешта виступали проти нового законодавства, яке може змусити університет, заснований американським мільярдером Джорджем Соросом, покинути країну.

Відповідно до закону, університет може бути змушений припинити прийом студентів у 2018 році і зачинити свої двері в 2021-му.