У Ахметова не виключили придбання «Львіввугілля»

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В компанії склали баланс і дійшли висновку, що поки що вистачає обсягів видобутку «Павлоградвугілля» і «Добропіллявугілля»

У компанії ДТЕК, що належить бізнесмену Ренату Ахметову не виключили придбання держпідприємства «Львівугілля». Про це розповів генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю «Економічній правді».

«Якщо буде приватизація (цього ДП, - Ред.), ми подивимося. Але давайте так: щоб привести собівартість видобутку на цьому підприємстві з сьогоднішніх 2500 грн / т до 1700 потрібно інвестувати гроші. Щоб їх інвестувати, потрібно їх зайняти», - зазначив він.

Таким чином, ДТЕК не виключаєте участь в приватизації «Львіввугілля» якщо вона буде. «Поки ми будуємо стратегію, виходячи з балансів тих активів, які є… Коли нам кажуть, чому ви не купуєте вугільні підприємства, я відповідаю, щоб зробити з шахти державного зразка шахти на зразок ДТЕК, потрібно пройти складний шлях і інвестувати багато грошей. А коли мені кажуть, навіщо ви додаєте в собівартість видобутку повернення кредитів, то я кажу: «панове, гроші потрібно повертати».

Тимченко також додав, що в компанії склали баланс і дійшли висновку, що буде достатньо обсягів «Павлоградвугілля» і «Добропіллявугілля», «але, природно, за умови збільшення ними обсягів видобутку». «Ключова ставка йде на приріст видобутку на шахтах «Добропіллявугілля» - в минулому році обсяг видобутку був у нас близько 2,8 млн т, в цьому році здобудуть 3,6-3,7 млн т. А цільовий рівень - 5 млн т. «Павлоград» ми будемо тримати на рівні 19-19,5 млн т. Цього ресурсу за нашими сьогоднішніми розрахунками вистачає», - сказав він.

Як повідомлялось, також Тимченко розповів, що ДТЕК збільшив свій пакет в «Нафтогазвидобуванні» до 75%, придбавши 15% акцій у народного депутата Нестора Шуфрича.