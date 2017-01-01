У Ахметова заявили, що не збираються платити податки «ЛНР» та «ДНР»
- Сьогодні, 12:38
-
Розсилка
«Віджаті» бойовиками підприємства Ахметова не мінятимуть юрисдикції
Група СКМ вважає вимогу про перереєстрацію своїх підприємств та сплату податків самопроголошеним «ЛНР» та «ДНР»- неприйнятною.
Про це йдеться в заяві СКМ.
«Ми вважаємо приватну власність суверенною, а вимогу про перереєстрацію своїх підприємств та оплату податків самопроголошеними «ЛНР» та «ДНР» - неприйнятною. Група СКМ завжди працювала і продовжує працювати виключно у рамках українського законодавства, у тому числі - наші підприємства на НКТ (тимчасово неконтрольовані території). І жодний тиск не змусить нас змінити юрисдикцію своїх активів», - йдеться в заяві.
Зазначається, що СКМ - одна з небагатьох сполучних ланок між контрольованими та неконтрольованими територіями України. І, навіть незважаючи на складну політичну ситуацію в країні та військові дії, усі активи Групи СКМ в повному обсязі відраховують податки та збори до українського бюджету.
«Всього з початку конфлікту на Донбасі Група СКМ виплатила до державного бюджету понад 100 млрд грн податків, 10% з яких забезпечили відрахування підприємств, працюючих на НКТ. Ми забезпечуємо робочими місцями сотні тисяч людей в різних регіонах країни - від Сходу до Заходу, у тому числі і на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Ми постачаємо в будинки мільйонів українців тепло, електрику та газ», - підкреслюється в заяві.
100% акцій СКМ належать олігарху Рінату Ахметову.
Читайте також статтю: Операція «Націоналізація». Ахметов – більше не король Донбасу?