У Авакова підтримали ініціативу блокування сепаратистських сайтів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН Зорян Шкіряк

Шкіряк також розкритикував роботу російських інформагентств в Україні

У Міністерстві внутрішніх справ підтримують ініціативу щодо негайного блокування в Україні всіх російсько-терористичних інтернет-ресурсів.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав радник глави МВС Зорян Шкіряк.

«Категорично підтримую важливу ініціативу Ірини Геращенко щодо негайного блокування в Україні всіх російсько-терористичних інтернет-ресурсів. Ворожі пропагандистські сайти бойовиків типу «Русская весна», news front, anna news та інша комуно-фашистська інтернет-нечисть давно має бути заблоковано. Це також зброя, котру використовує Мордор у гібридній війні проти України», – написав Шкіряк.

За його словами, реалізація цієї ініціативи щодо блокування в Україні сепаратистських інтернет-ресурсів можлива вже незабаром.

«Вважаю неприпустимим, що в центрі Києва спокійно працює і процвітає офіційний пропагандистський рупор Кремля РІА «Новости». Щодня вони цинічно вкидають у мережу тонни фейків, відверту брехню, викривлену і спотворену реальність щодо ситуації в Україні», – додав Шкіряк.

30 травня перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що після блокування російських соцмереж в Україні потрібно заблокувати сайти бойовиків ОРДЛО.