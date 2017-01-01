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    У Авакова підтримали ініціативу блокування сепаратистських сайтів

    • Сьогодні, 14:27
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    <p>Зорян Шкіряк</p>
    Фото: УНІАН

    Зорян Шкіряк

    Шкіряк також розкритикував роботу російських інформагентств в Україні

    У Міністерстві внутрішніх справ підтримують ініціативу щодо негайного блокування в Україні всіх російсько-терористичних інтернет-ресурсів.

    Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав радник глави МВС Зорян Шкіряк.

    «Категорично підтримую важливу ініціативу Ірини Геращенко щодо негайного блокування в Україні всіх російсько-терористичних інтернет-ресурсів. Ворожі пропагандистські сайти бойовиків типу «Русская весна», news front, anna news та інша комуно-фашистська інтернет-нечисть давно має бути заблоковано. Це також зброя, котру використовує Мордор у гібридній війні проти України», – написав Шкіряк.

    За його словами, реалізація цієї ініціативи щодо блокування в Україні сепаратистських інтернет-ресурсів можлива вже незабаром.

    «Вважаю неприпустимим, що в центрі Києва спокійно працює і процвітає офіційний пропагандистський рупор Кремля РІА «Новости». Щодня вони цинічно вкидають у мережу тонни фейків, відверту брехню, викривлену і спотворену реальність щодо ситуації в Україні», – додав Шкіряк.

    30 травня перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що після блокування російських соцмереж в Україні потрібно заблокувати сайти бойовиків ОРДЛО.

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