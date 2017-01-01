Геращенко пропонує заблокувати усі сайти бойовиків «ДНР» і «ЛНР»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Геращенко

На блокування ресурсів бойовиків Геращенко ймовірно надихнув виступ президента Франції

Після того, як в Україні були заблоковані деякі російські соцмережі, необхідно заблокувати всі сайти бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

Про це у Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко в Facebook.

«Наступний етап - заблокувати всі сайти ОРДЛО як такі, що порушують українське законодавство, сіють міжнаціональну ворожнечу, виступають проти територіальної цілісності і суверенітету України», - зазначила вона.

Таку думку Геращенко висловила після того, як президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російським Russia Today і Sputnik було відмовлено в акредитації у виборчому штабі через те, що вони поширюють пропаганду і наклеп.

16 травня президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.