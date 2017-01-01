У Авакова розповіли, як Фірташ може уникнути ув'язнення

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Рішення про екстрадицію Фірташа до США ухвалить австрійський міністр юстиції

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко не виключає можливості уникнення українським бізнесменом Дмитром Фірташем ув’язнення в обмін на покази щодо вищого керівництва Росії.

Про це він сказав у коментарі журналістам. Геращенко зазначив, що «американську Феміду» не можливо підкупити.

«З нею можливо лише домовитися. Якщо Фірташу запропонують здати його корупційні зв’язки в Російській Федерації – а ні для кого не секрет, що він мав великі домовленості з керівниками РФ щодо поставок газу, щодо інших економічних питань – то, я думаю, що американці запропонують Фірташу в обмін на покази щодо вищого керівництва Росії в залученні до корупційних схем можливість свободи», – сказав депутат.

В іншому ж випадку, вважає Геращенко, Фірташ «може отримати дуже великий термін у американській в’язниці – як це було раніше, наприклад, із Павлом Лазаренком, який отримав 14 років за відмивання «брудних» грошей».

Як повідомлялося, сьогодні суд в Австрії задовольнив апеляцію США, які добиваються екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Суд каже, що остаточне рішення про екстрадицію Фірташа прийме федеральний міністр юстиції Австрії і при цьому посилається на положення договору про екстрадицію між Австрією і США.

«Найважливіше в угоді між Австрією і США про екстрадицію - вона допускається в незалежності від того, де було скоєно злочин», - повідомили в суді.

Фірташ був затриманий у Відні 12 березня 2014 року на запит американського Федерального бюро розслідувань, поміщений у слідчий ізолятор та звільнений під підписку про невиїзд після внесення застави у розмірі 125 млн євро. Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року.

В США Фірташу пред'явили обвинувачення у передачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії. 30 квітня 2015 року Фірташ на засіданні суду у Відні відмовився від добровільної екстрадиції до США.

У листопаді 2016 рокуАвстрія отримала запит на екстрадицію Фірташа до Іспанії, яка оголосила його у розшук. Раніше Фірташ був оголошений в розшук Антикорупційною прокуратурою Іспанії разом з двома своїми ймовірними спільниками - громадянами України. Фірташа звинувачують у відмиванні грошей в Іспанії.

Так, одночасно з видачею ордера на розшук у Барселоні і в місті-курорті Марбельї 24 листопада були затримані п'ять інших ймовірних спільників Фірташа. За даними іспанської прокуратури, ці люди створили для Фірташа низку офшорних компаній, хоча певна частка капіталів осідала в Іспанії та вкладалася в нерухомість. Йдеться про «десятки мільйонів євро незаконного походження». В Україні Фірташу також загрожує арешт, про що неодноразово заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.