Суд у Відні дозволив екстрадицію Фірташа до США

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Дмитро Фірташ

Остаточне рішення залишається за федеральним міністром юстиції

Вищий земельний суд Відня вважає допустимою екстрадицію Дмитра Фірташа в США.

Про це повідомляє INSIDER

Сьогодні в суді було розглянуто апеляцію США на рішення австрійського правосуддя про відмову у видачі бізнесмена.

«Ми не ставимо ніяке клеймо, чи є людина злочинцем чи ні. Ми приймаємо рішення тільки про допустимість або неприпустимість екстрадиції. Остаточне рішення залишається за федеральним міністром юстиції», – заявив суддя.

Суд посилається на договір про екстрадицію від 2010 року.

Як відомо, ФБР звинувачує Фірташа у корупції під час отримання дозволу на розробку титанового родовища в Індії. Нібито олігарх і його співробітники заплатили індійським чиновникам 19 мільйонів євро.

Перший запит про видачу Фірташа було відправлено американцями до Відня 30 жовтня 2013 року. Однак за кілька днів цей запит було відкликано. Другий аналогічний документ надійшов вже 27 лютого 2014 року, ордер на арешт Фірташа було видано 12 березня, і того ж дня олігарха затримали.

Потім бізнесмен вніс заставу – рекордні для Австрії 125 мільйонів євро, і був випущений під зобов'язання не залишати Відень. Справу розглянули лише за рік. 30 квітня 2015 року суддя Крістоф Бауер відмовив у видачі олігарха Штатам.