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    У Багдаді загинули 11 осіб через вибух авто

    • Вчора, 22:46
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    Вибух стався в районі Баб аль-Муадхам біля контрольно-пропускного пункту.

    У центрі іракської столиці Багдада внаслідок ще одного теракту 5 січня загинули 11 осіб і понад 40 були поранені.

    Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

    Вибух стався в районі Баб аль-Муадхам біля контрольно-пропускного пункту.

    За нього поки ніхто не взяв відповідальність, хоча джерела видання кажуть, що за теракт відповідальне угруповання «Ісламська держава».

    Також повідомлялось, що 5 січня у східній частині Багдада стався вибух замінованого авто, внаслідок чого загинули 6 осіб і щонайменше 15 зазнали поранень.

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