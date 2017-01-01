У Багдаді загинули 11 осіб через вибух авто

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Вибух стався в районі Баб аль-Муадхам біля контрольно-пропускного пункту.

У центрі іракської столиці Багдада внаслідок ще одного теракту 5 січня загинули 11 осіб і понад 40 були поранені.

Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

Вибух стався в районі Баб аль-Муадхам біля контрольно-пропускного пункту.

За нього поки ніхто не взяв відповідальність, хоча джерела видання кажуть, що за теракт відповідальне угруповання «Ісламська держава».

Також повідомлялось, що 5 січня у східній частині Багдада стався вибух замінованого авто, внаслідок чого загинули 6 осіб і щонайменше 15 зазнали поранень.