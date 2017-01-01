У Багдаді черговий теракт: загинуло не менше шести людей

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Наслідки одного з попередніх вибухів у Багдаді

Замінований автомобіль було припарковано біля мечеті

У четвер, 5 січня, в столиці Іраку Багдаді внаслідок вибуху автомобіля в населеному переважно шиїтами районі міста загинуло щонайменше шестеро людей.

Поліція повідомила, що замінований автомобіль було припарковано біля мечеті на східній околиці Багдада.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за вибух.

Внаслідок атак, які сталися в Багдаді впродовж минулого тижня, загинули десятки людей. За частину з цих нападів відповідальність взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Джерело: Радіо Свобода