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    У Багдаді черговий теракт: загинуло не менше шести людей

    • Вчора, 10:38
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    Наслідки одного з попередніх вибухів у Багдаді
    Наслідки одного з попередніх вибухів у Багдаді

    Замінований автомобіль було припарковано біля мечеті

    У четвер, 5 січня, в столиці Іраку Багдаді внаслідок вибуху автомобіля в населеному переважно шиїтами районі міста загинуло щонайменше шестеро людей.

    Поліція повідомила, що замінований автомобіль було припарковано біля мечеті на східній околиці Багдада.

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    Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за вибух.

    Внаслідок атак, які сталися в Багдаді впродовж минулого тижня, загинули десятки людей. За частину з цих нападів відповідальність взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава».

    Джерело: Радіо Свобода

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