У Багдаді черговий теракт: загинуло не менше шести людей
- Вчора, 10:38
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Наслідки одного з попередніх вибухів у Багдаді
Замінований автомобіль було припарковано біля мечеті
У четвер, 5 січня, в столиці Іраку Багдаді внаслідок вибуху автомобіля в населеному переважно шиїтами районі міста загинуло щонайменше шестеро людей.
Поліція повідомила, що замінований автомобіль було припарковано біля мечеті на східній околиці Багдада.
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Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за вибух.
Внаслідок атак, які сталися в Багдаді впродовж минулого тижня, загинули десятки людей. За частину з цих нападів відповідальність взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава».
Джерело: Радіо Свобода