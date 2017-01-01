У Бахмуті поліція викрила диверсантів «ДНР»

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Арсенал зброї диверсантів

У бойовиків також виявлено арсенал зброї та амуніції

Співробітники карного розшуку Донецького обласного управління та Бахмутського відділу поліції затримали двох бойовиків, які діяли під керівництвом «полковника збройних сил ДНР».

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Донецької області.

За місцем мешкання одного з терористів, в селі Іванівське (Красне) Бахмутського району, вилучено схрон зброї та боєприпасів - вісім вогнеметів «Шмель» російського виробництва, вісім автоматів та 41 магазин до них, більше 3400 патронів та військову амуніцію.

Як розповів начальник управління карного розшуку обласної поліції, в ході оперативних заходів оперативники главку спільно з місцевими правоохоронцями викрили мешканців Бахмуту, 1984 та 1986 років народження, які входили у незаконні збройні формування «ДНР».

Встановлено, що з квітня по червень 2014 року вони під керівництвом мешканця Бахмуту, який нині є «начальником артилерії 1 армійського корпусу ДНР», скоювали на території Донеччини розбійні напади, викрадали людей та «віджимали» автомобілі.

За оперативною інформацією, «куратор» найманців з позивним «Отшельник» 1964 року народження має тісні зв’язки з вищим командуванням ЗС РФ.

Великий арсенал нелегальної зброї був закопаний у дворі під господарчою будовою. Також в схроні знаходилися камуфляжні розгрузки, підсумки тощо. Усе було запаковане та готове до використання.

Зброю та боєприпаси вилучено та спрямовано на експертизу. Наразі із затриманими бойовиками працюють слідчі. Вирішується питання про відкриття відразу кількох кримінальних проваджень відносно учасників бандформування.

Нагадаємо, декілька днів тому у Бахмуті Донецької області поліцейські затримали 32-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у співпраці з терористичною організацією «ДНР».