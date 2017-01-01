У Бахмуті затримали посібника бойовиків «ДНР»

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Фото: 24tv.ua

Чоловік допомагав сепаратистам за ідею

У Бахмуті Донецької області поліцейські затримали 32-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у співпраці з терористичною організацією «ДНР». Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Донецької області.

Правоохоронці встановили, що в травні 2014 року чоловік вступив до лав бойовиків, після чого йому довірили охороняти «ДНР штаб», який знаходився в будівлі прокуратури.

«Отримавши позивний «Циган» і озброївшись автомат Калашникова, чоловік здійснював контроль за будівлю. Охоронцю «штаба» було дозволено застосовувати зброю у разі нападу на будівлю солдатів Збройних сил України, а також тих громадян, які не підтримують ідею «руського миру», - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що грошей за свою «службу» затриманий, а працював «за ідею». «Циган попросив перевести служити його на незаконно встановлений блокпост в районі Ямполя. На цій посаді він здійснював перевірку транспортних засобів, документів, а також проводив огляд громадян. Все це на безоплатній основі, що його не влаштовувало», - зазначили у Нацполіції. У відомстві повідомили, що після місяця такої «роботи» затриманий «награвся у війну» і поїхав до Росії працювати». Проте за деякий час чоловік повернувся на підконтрольну Україні територію в місто Бахмут, де його і затримали силовики.

Щодо затриманого відкрито кримінальне провадження за ст. 260 КК (створення незаконних збройних формувань або участь в них). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, на початку березня у Дніпрі українські правоохоронці затримали бойовика «ДНР» на прізвисько «Джоні».