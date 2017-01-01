У Бельгії під час мітингу чоловік напав з ножем на прес-секретаря лівої партії

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Постраждалий Рауль Хедебау

Постраждалий отримав незначне поранення

У бельгійському місті Льєж під час першотравневих зборів невідомий напав з ножем на прес-секретаря бельгійської лівої «Робітничої партії» (РБ). Про це розповіли в префектурі поліції, повідомляє RTBF.

«Рауль Хедебау, прес-секретар РБ, став жертвою нападу з ножем на мітингу партії з нагоди 1 травня на площі Святого Павла в Льєжі», - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що нападник 1954 року народження, має турецьке походження і проживає в Льєжі.

На відео можна побачити, як чоловік підходить до представника «Робітничої партії» з чимось на зразок ножа, завдає удар, а потім робить кілька кроків назад, поклавши ніж назад у кишеню.

Повідомляється, що Хадебау отримав незначне поранення, нападник був затриманий. Прокуратура не виключає політичні мотиви нападу. Якщо буде доведено політичну мотивацію, то чоловікові загрожує від двох до чотирьох років в'язниці.

«Главком» також повідомляв, що тисячі робітників вийшли на марш за свої права в Парижі. Під час акції почалися заворушення і погроми. Активісти нищать інфраструктуру міста, а також застосовують димові шашки.

Джерело: 112 Україна