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    У Білому домі охарактеризували відносини між Трампом та Меркель

    • Сьогодні, 07:52
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    Ангела Меркель та Дональд Трамп
    Ангела Меркель та Дональд Трамп

    Дональд Трамп назвав відносини з канцлером Німеччини «абсолютно фантастичними»

    Президент США Дональд Трамп вважає свої відносини з канцлером ФРН Ангелою Меркель «абсолютно фантастичними».

    Так прес-секретар Білого дому Шон Спайсер прокоментував на регулярному брифінгу для журналістів ситуацію з співпрацею двох країн, повідомляє АР.

    «Відносини президента з Меркель він (Трамп) сам охарактеризував як абсолютно фантастичні. Вони добре ладнають один з одним, він її дуже сильно поважає», - сказав Спайсер.

    За його словами, політики «продовжили зміцнювати зв'язки під час переговорів G7».

    Нагадаємо, німецький канцлер Ангела Меркель заявляла про серйозні розбіжності у поглядах Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки за президента Дональда Трампа.

    «Часи, коли ми могли цілковито покластися одне на одного, минули. В останні дні я чітко це зрозуміла», - сказала Меркель на саміті Великої сімки.

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