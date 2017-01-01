У Білому домі охарактеризували відносини між Трампом та Меркель
- Сьогодні, 07:52
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Дональд Трамп назвав відносини з канцлером Німеччини «абсолютно фантастичними»
Президент США Дональд Трамп вважає свої відносини з канцлером ФРН Ангелою Меркель «абсолютно фантастичними».
Так прес-секретар Білого дому Шон Спайсер прокоментував на регулярному брифінгу для журналістів ситуацію з співпрацею двох країн, повідомляє АР.
«Відносини президента з Меркель він (Трамп) сам охарактеризував як абсолютно фантастичні. Вони добре ладнають один з одним, він її дуже сильно поважає», - сказав Спайсер.
За його словами, політики «продовжили зміцнювати зв'язки під час переговорів G7».
Нагадаємо, німецький канцлер Ангела Меркель заявляла про серйозні розбіжності у поглядах Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки за президента Дональда Трампа.
«Часи, коли ми могли цілковито покластися одне на одного, минули. В останні дні я чітко це зрозуміла», - сказала Меркель на саміті Великої сімки.