Меркель: На США більше не можна покладатися

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Фото: Angela Merkel / Facebook Ангела Меркель

Канцлерка Ангела Меркель заявила, що часи, коли ЄС і США могли цілковито покластися одне на одного, минули

Німецька канцлерка Ангела Меркель закликала європейців до більшого єднання на тлі неоднозначного підсумку саміту Великої сімки (G7). У промові в Мюнхені у неділю, 28 травня, вона підкреслила серйозні розбіжності у поглядах Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки за президента Дональда Трампа.

«Часи, коли ми могли цілковито покластися одне на одного, минули. В останні дні я чітко це зрозуміла», - цитує інформаційна агенція Reuters Меркель, яка виступала в рамках передвиборчої кампанії на святі у столиці Баварії. Тому канцлерка звернулася до мешканців ЄС із закликом взяти долю Європи «у власні руки», додає агентство новин dpa.

Нагадаємо, що з семи найбільш економічно розвинутих країн усі, крім США, у заключній декларації саміту G7 наголосили на важливості втілення у життя кліматичної угоди - зобов'язань, взятих на себе у Парижі. «Нас було шестеро проти одного», - зазначила тоді Меркель щодо непорозуміння світових лідерів з Трампом.

Як повідомлялося, канцлерка ФРН Ангела Меркель розчарована одними підсумками саміту Великої сімки в Італії, але задоволена консенсусом щодо ряду інших питань. Таку оцінку Меркель дала за підсумками другого заключного дня саміту.

Джерело: Deutsche Welle