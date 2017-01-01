У Білорусі напередодні акції протесту арештували опозиціонера Статкевича



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Статкевич

Раніше політик закликав своїх прихильників вийти 1 травня на демонстрацію протесту

Опозиційний білоруський політик Микола Статкевич, який закликав своїх прихильників вийти 1 травня на демонстрацію протесту проти політики президента Олександра Лукашенка, засуджений до п'яти діб адміністративного арешту. Про арешт Статкевича співробітники Ленінського РУВС Мінська 29 квітня повідомили його дружині Марині Адамович, яка почала пошуки політика напередодні, після того як він перестав виходити на зв'язок.

Про причини адміністративного арешту не повідомляється, але Центр ізоляції правопорушників підтвердив близьким, що Микола Статкевич знаходиться у них.

У п'ятницю Статкевич закликав громадян вийти на Жовтневу площу в центрі Мінська в Міжнародний день солідарності трудящих, 1 травня, і висловити протест проти політики білоруської влади щодо обмеження прав трудящих, залякування населення та репресій проти активістів.

Статкевич підкреслив, що не має наміру просити у влади дозвіл на проведення акції.

Микола Статкевич - затятий критик президента Лукашенка, його суперник у боротьбі за президентське крісло на виборах 2010 року. Був заарештований при силовому розгоні акції протесту в день президентських виборів 19 грудня 2010 року і засуджений на шість років колонії посиленого режиму за звинуваченням в організації масових заворушень. Помилуваний Олександром Лукашенко в серпні 2015 року.

Нагадаємо, 25 березня у Білорусії відзначався День волі. Заходи ознаменувалися масовими затриманнями. Був затриманий і Статкевич, який закликав до масових акцій у Білорусі 25-26 березня. Пізніше він був звільнений з ізолятора КДБ.

Джерело: BBC