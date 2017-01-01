Лідера білоруської опозиції Статкевича звільнено з ізолятора КДБ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Статкевич

Інформації про місце утримання політика не було упродовж трьох днів

Білоруського опозиційного політика Миколу Статкевича, який закликав до масових акцій у Білорусі 25-26 березня, звільнено з мінського ізолятора Комітету державної безпеки Білорусі. Про це повідомив сам Статкевич.

Як передає Радіо Свобода, інформації про місце утримання політика не було упродовж трьох днів.

«Мій статус – підозрюваний. Сьогодні сказали, що беруть для слідчих дій, але несподівано відпустили. КДБ повинен реалізовувати параноїдальні фантазії Лукашенка, втілюючи їх у життя заднім числом. Мене важко чимось здивувати, але навіть я здивований, що коїли у Мінську 25 березня», – сказав Статкевич.

Коментуючи нинішнє затримання, він також повідомив, що відмовився давати свідчення, коли був в ізоляторі. «Від мого імені розсилалися брехливі заклики. Але такими методами режим тільки прискорює свій кінець. Лукашенко вже не намагається грати в «батька нації», а перейшов до прямого залякування, до режиму окупації. Позичають гроші, щоб утримувати банду. КДБ – це вже варіант гестапо-лайт», – сказав Статкевич.

Миколу Статкевича заарештували 23 березня, коли він перебував на конспіративній квартирі у Мінську. У СІЗО КДБ Статкевичу показали постанову про порушення проти нього кримінальної справи за «підготовку до масових заворушень». У ній було написано, що з 2011 року Статкевич і група невстановлених осіб готували масові заворушення.

Сам Статкевич зазначив, що з грудня 2010 року і до серпня 2015 року перебував за ґратами у справі про масові заворушення грудня 2010 року.

Тим часом, у прес-службі КДБ спростували заяви Статкевича про те, що він був під арештом і що проти нього відкрили кримінальну справу.

Нагадаємо, 25 березня у Білорусії відзначався День волі. Заходи ознаменувалися масовими затриманнями.

На Дні волі у Мінську було затримано понад 700 людей. Серед затриманих були активісти, які довгий час проживають в Україні й займаються правозахисною та журналістською діяльністю, - Паліна Бродік, Ян Авсєюшкін, Євгенія Андреюк. Їх відвезли до РВВС.

У Білоруській асоціації журналістів повідомили про затримання близько 25 представників ЗМІ, 20 з яких були відпущені.

У попередні дні в різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах.

В неділю співробітники ОМОНу почали затримувати громадян, які прийшли на Жовтневу площу в Мінську із вимогами звільнити затриманих протестувальників на вчорашньому мітингу.