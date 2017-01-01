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    У Білорусі затримали активістів, що брали участь у протестах «дармоїдів»

    • Сьогодні, 15:55
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    По всій країні затримано близько двадцяти активістів

    Затримання учасників або організаторів протестів відбулися в останні дні в різних містах Білорусі, повідомляє «Наша Ніва».

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    У Кобрині затримали місцевих жителів Олександра Мєха та Василя Андреюка, що прямували в Брест для участі в акції протесту.

    У Бресті затримали блогерів Дмитра Горбунова та Сергія Петрухіна.

    В Орші затримані журналісти «Нашої Ниви» Сергій Гудилін, Naviny.by Адар Гуштин, Tut.by Тетяна Матвєєва, «Народних новин Вітебська» Сергій Срібло.

    В Орші активіста Ігоря Гришанова затримали на АЗС . Прийшли з ордером на обшук на квартиру правозахисника Василя Береснєва.

    Також у своєму будинку заблокований Павло Кінчак. Обшук йде у журналіста, заступника голови ОМОО «Связ» Артема Сизинцева. Вранці до нього прийшли співробітники правоохоронних органів і почали обшук.

    Поки господар був на роботі, з обшуком прийшли до соціал-демократа Костянтина Анташкевича. Також міліція стоїть біля будинку Валентини Ігнатенко - голови міської організації Об'єднаної громадянської партії. Міліція чергує і біля будинку члена Партії БНФ Віталія Павлова. А в квартирі, що належить Ігорю Казмерчаку (там проживає дід активіста), міліціонер сидить з самого ранку.

    У Бобруйську затримана профспілкова лідер і активістка Об'єднаної громадянської партії  Галина Смирнова.

    В Молодечно під арештом залишаються політики Анатолій Лебедько, Віталій Римашевський, Ольга Ковалькова, Юрій Губаревич.

    Нагадаємо, як повідомляє видання, ще 9 березня Олександр Лукашенко виступив з погрозами на адресу організаторів протестів.

    «Ми не проти походів, демонстрацій. Ми і на державному рівні це проводимо (недавно до Дня міліції провели). Людям для вираження своїх думок також має бути відведено своє місце, як в розвинених країнах Заходу. Нехай туди приходять і висловлюють власну думку, - зазначив глава держави. - І якщо вони покликали туди начальника, значить, він там повинен бути. І не дай бог цього начальника хтось там образить. Міліція повинна зафіксувати подібну образу й вжити найжорсткіших заходів».

    Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, одразу в трьох містах Білорусі відбуваються акції протесту, так звані «Марші не дармоїдів». Акція в Бобруйську розпочалася о 12:00 за місцевим часом (11:00 з Києвом), в Орші о 13:00, в Рогачові о 16:00.

    «Марші не дармоїдів» - це протест проти закону, який запровадить так званий «податок на дармоїдство», який зобов'яже непрацюючих громадян платити до держскарбниці близько $200 на рік. Незважаючи на те, що президент Олександр Лукашенко відклав підписання цього закону на півроку, акції протесту в країні час від часу спалахують.

    Раніше подібні акції відбулися у Мінську і Вітебську. Експерти кажуть про те, що подібних акцій в Білорусі не було близько 7 років.

     

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