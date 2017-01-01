У Борисполі горіли складські приміщення

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Пожежа на Київщині

Пожежу гасили 26 рятувальників

У Борисполі горіли приватні складському приміщенні, обійшлося без жертв і постраждалих.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Київській області.

Займання сталося в приватному будинку, однак горіло в ньому вторинна сировина - пластикові пляшки і макулатуру. Крім того, загорілася покрівля будівлі. Існувала велика загроза поширення вогню на поруч розташовані будівлі.

В результаті пожежі вогнем знищена покрівля на площі 1000 кв. метрів та перекриття будівлі на площі 400 кв. метрів. Врятовано від вогню поруч розташований будинок. Загиблих та постраждалих на пожежі не виявлено, причина пожежі встановлюється.

Усього на пожежі було задіяно вісім пожежних автомобілів та 26 чоловік особового складу.

Раніше повідомлялося, що через пожежу на ринку «Північний» в Одесі постраждали шестеро людей