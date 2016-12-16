У Борисполі затримали росіянина, розшукуваного за тероризм

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Затримання відбулось під чам оформлення пасажирів рейсу «Стамбул-Київ»

Під час оформлення пасажирів рейсу «Стамбул-Київ» у Борисполі, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали громадянина Росії, який був у міжнародному розшуку. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

35-річний громадянин Російської Федерації з травня 2014 року розшукувався в рамках проведення заходів щодо пошуку злочинців по лінії Інтерполу для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, пов’язаних із участю в терористичному угрупованні.

Затриманого передано встановленим порядком підрозділу Національної поліції, проводяться заходи згідно чинного законодавства України.

Нагадаємо, інтерпол оголосив у міжнародний розшук десятки «тітушок», які вчиняли злочини проти активістів Євромайдану. Про це розповів начальник Робочого апарату Укрбюро Інтерполу Василь Неволя.

За словами Неволі, переважна більшість «тітушок», які вчиняли злочини проти активістів Євромайдану, переховуються від українського правосуддя на окупованих Росією українських територіях та на території самої Російської Федерації.