У БПП натякають, що Гройсман ще не скоро звітуватиме в Раді

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Глава уряду Володимир Гройсман

Артур Герасимов зазначив, що звіт уряду - це довгий процес

Голова фракції «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявляє, що підготовка до заслуховування звіту уряду про рік роботи - це довгий процес, який зараз активно відбувається. Про це він заявив на брифінгу.

«На даний момент те, що стосується звіту уряду, він в процесі. Я ще раз хочу підкреслити, коли ви говорите про звіт уряду, то 10-ти, 15-ти або 20-хвилинний виступ прем'єр-міністра в залі парламенту, це є не так», - зазначив він.

За словами Герасимова, «звіт уряду - це дуже велика процедура, яка починається з того, що надаються дані в парламент». «Після цього відповідні міністри приходять на комітет. Після того йде аналіз цих матеріалів в комітетах і прийняття рішень комітетами. На даний момент цей процес повним ходом йде», - пояснив Герасимов.

Як повідомлялося, у квітні виповнився рік діяльності уряду Володимира Гройсмана. Згідно з законодавством, за результатами річного звіту уряду Верховна Рада має право схвалити його діяльність або висловити недовіру і відправити його у відставку.

Раніше Гройсман повідомляв, що звіт уряду було подано до парламенту 14 лютого, потім його розглядали комітети Верховної Ради.

Минулого тижня Гройсман заявляв, що запропонував депутатам Верховної Ради ближчим часом розглянути питання про недовіру до його уряду.

Джерело: Укрінформ