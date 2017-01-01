У БПП звинуватили Надію Савченко у держзраді: підбурювала військових здати позиції
- Сьогодні, 16:50
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Ричкова попросила СБУ та Генпрокуратуру розслідувати дії своєї колеги по парламенту
Народний депутат від БПП Тетяна Ричкова сьогодні, 24 лютого, у Верховній Раді закликала Генеральну прокуратуру та СБУ розслідувати дії тепер уже нефракційної колеги по парламенту Надії Савченко.
За словами Ричкової, українська льотчиця цього тижня побувала поблизу донецького аеропорту і підбурювала українських військових здати позиції.
«Я говорю за дорученням і від імені військовослужбовців Повітряних сил України. Цього тижня народний обранець Надія Савченко була в районі донецького аеропорту, де зустрічалася з військовослужбовцями 80-ї та 79-ї окремих повітряних десантних бригад, підбурювала їх залишити свої позиції, взяти зброю і прийти сюди скидати злочинну владу», – розповіла нардеп.
Ці слова, як додала Ричкова, можуть підтвердити бійці цих повітряних бригад.
«Єдине, про що вони дуже жалкують, це те, що вони не змогли зробити відеозапис, отримати відеодокази», – додала вона.
Ричкова також попросила вважати свій виступ депутатським запитом – від свого імені та імені військовослужбовців – до ГПУ та СБУ.
«Я звертаюся до Генеральної прокуратури і Служби безпеки України, щоб вони розпочали кримінальну справу за цим фактом», – сказала вона.
Самої Надії Савченко в цей час у сесійному залі не було.
Нагадаємо, що, за даними російських ЗМІ, Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном.