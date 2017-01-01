У Бразилії автівка проїхалася прямо по мітингувальниках, які хотіли її заблокувати

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За даними місцевих ЗМІ, постраждали дві жінки. Водія затримала поліція

У Бразилії автомобіль протаранив натовп людей, що перекрили автостраду неподалік міста Сан-Жозе-дус-Кампус в штаті Сан-Паулу.

Один з автомобілістів все ж вирішив проїхати і спочатку повільно рушив у бік людей, але кілька людей вилізли на капот і перегородили йому шлях. Тоді водій різко натиснув на газ і переїхав кілька людей.

За даними місцевих ЗМІ, постраждали дві жінки. Водія пізніше затримала поліція.

Нагадаємо, 31 серпня 2016 року в Бразилії Мішель Темер змінив на посту президента усунуту внаслідок імпічменту Ділму Руссефф. Новий лідер південноамериканської країни назвав своїми пріоритетами боротьбу з безробіттям і усунення бюджетного дефіциту.

Однією з найважливіших ініціатив Темера як глави держави стала пенсійна реформа, проект якої зараз обговорюється в парламенті. Серед пунктів цього документа - підвищення пенсійного віку та скорочення пільг для певних категорій громадян. Проти цих реформ виступили люди, які вийшли на загальнонаціональний страйк. Загалом у ньому взяли участь декілька мільйонів осіб.