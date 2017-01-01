У Броварах згорів склад з м’якими іграшками

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Пожежа у Броварах





Наразі вогонь локалізовано, пожежники взялися до його ліквідації

Пожежа у Броварах розпочалася на складах пилорами, згодом вогонь перекинувся на ангар з м’якими іграшками, які вигоріли вщент.

Пожежники виключили можливість подальшого поширення вогню на інші об’єкти промзони, оскільки локалізація вогню минула вдало. Зараз пожежники приступають до її ліквідації. За їхніми словами, на гасіння пожежі необхідно ще кілька годин.

При цьому у ДСНС розповіли, що до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на території колишньої оптової бази в окремо розташованих двох складських приміщеннях о 13:40 5 червня.

Наразі роботи з гасіння пожежі тривають. До гасіння пожежі залучено 40 осіб особового складу. Причини пожежі невідомі.