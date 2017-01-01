

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У центрі Києва чоловік зі зброєю пограбував банк

Здійснивши кілька пострілів, зловмисник забрав 285 гривень

Поліція Києва розшукує чоловіка, який пограбував банк в центрі столиці.

Про це повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик.

«Здійснивши кілька пострілів у стелю, зловмисник забрав 285 гривень. На місці працюють правоохоронці», — написала вона у Facebook.

Повідомлення про невідомого зі зброєю у банківському відділенні на вул. Івана Кудрі у чергову частину поліції Києва надійшло о 16:45. Інформацію надав диспетчер приватної охорони.

На місці події працює слідчо-оперативні групи Печерського та Головного управлінь поліції столиці.



Внаслідок події ніхто не постраждав.

Відомості про подію зареєстровані. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Прикмети зловмисника передані всім патрульним та оперативним співробітникам. Тривають оперативно-розшукові заходи.