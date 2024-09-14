День танкових військ України: дата та історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
В цей день українці вшановують мужність і героїзм воїнів-танкістів, проявлені у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України
14 вересня в Україні відзначається День танкових військ. Свято присвячується усім військовослужбовцям танкових військ, які з гідністю та мужністю боронять нашу країну.
Сьогодні чудова нагода привітати тих, хто боронить нашу державу у танкових військах. Більше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі від «Главкома».
Зміст
- Коли відзначають День танкових військ України?
- Історія заснування Дня танкових військ
- Які танки перебувають на озброєнні України
- Привітання до Дня танкових військ у віршах
- Привітання до Дня танкових військ у прозі
- Привітання до Дня танкових військ у яскравих листівках
Коли відзначають День танкових військ України?
В Україні День танкових військ відзначається щороку, 14 вересня, згідно з указом президента України Володимира Зеленського.
«Ушановуючи мужність та героїзм воїнів-танкістів, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій», – йдеться в указі.
Історія заснування Дня танкових військ
З періоду Радянського Союзу, а саме – з 1980 року свято Дня танкіста в Україні відзначалося щорічно, другої неділі вересня. Така традиція підтримувалася на багатьох країнах пострадянського простору, після розпаду СРСР.
На тлі повномасштабного російського вторгнення та політики декомунізації, традиція святкування цього дня змінилася. І для того, щоб вшанувати мужність та героїзм українських воїнів-танкістів у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, Президент України Володимир Зеленський підписав указ від 9 вересня 2023 року, яким було встановлено новий День танкових військ. Тепер його відзначають щороку 14 вересня.
Це день подяки не лише діючим військовослужбовцям-танкістам, але й ветеранам, які заклали основи цього роду військ, танкобудівникам, що створюють та вдосконалюють бойові машини, а також курсантам – майбутнім танкістам.
Які танки перебувають на озброєнні України
Українська армія є однією з найбільших на пострадянському просторі, яка має на своєму озброєнні багато танків. Наприклад:
- Т-72;
- Т-80;
- Т-64;
- БМ «Булат»;
- Т-84 «Оплот» (українське виробництво);
- німецькі Leopard-1 і Leopard-2;
- британські Challenger 2;
- американські M1 Abrams;
- французький AMX-10 RC.
Збройні сили України змогли швидко освоїти західну техніку, перейшовши зі старих радянських танків на сучасні. Також унікальністю танкових військ України є різноманітність техніки, яку вони використовують.
Привітання до Дня танкових військ у віршах
Вітаю з Днем танкіста!
Хай у небі буде чисто,
Хай у серці спокій запанує,
А рідня завжди тебе шанує.
Хай війна забудеться як страшний сон,
Сивина ще довго не торкнеться скронь.
***
Броня міцна, і дух незламний,
Танкіст стоїть на варті славній.
Хай перемога буде вашою метою,
І мир прийде з вашою броньою!
***
Ти танкіст, а це значить,
Що ти підеш напролом!
Побажати хочу удачі
І успішним бути в усьому,
Духу тільки бойового,
Сил, здоров'я та любові,
І звичайно, щастя багато,
Хай збуваються бажання!
***
Вам бажаю в День танкістів
Бути щасливим, мислити чисто,
Легкої служби без проблем,
Вірної дружби, щастя всім!
***
З Днем танкістів Вас вітаю!
Зичу миру та здоров’я,
Хай завжди допомагають
Бог-отець і добра доля:
З вірними людьми служити,
В щасті і при грошах жити!
***
З Днем танкіста! Хай в усьому
Вам щастить, в роботі й дома
Буде радісно і щиро...
Успіхів, добра і миру!
***
Наче танк йдеш до мети,
Досягаєш швидко цілей.
Переможець ти завжди,
Будь-яке ти зробиш діло.
З Днем танкіста від душі
Тебе сьогодні я вітаю.
Хай щиро складені вірші
Тебе від бід оберігають!
***
З Днем танкіста, любий друже!
Успіхів тобі в бою,
Але зичу тобі дуже,
Щоб служив ти в спокою!
Залишайся завжди сильним,
Мудрим будь, щоби броня
Залишалася у тебе
Не пошкоджена щодня!
Привітання до Дня танкових військ у прозі
З Днем танкістів України! Нехай у житті не буде невдач та негараздів. Нехай усі рішення будуть правильними, а обраний шлях завжди веде до щастя.
***
Вітаю з Днем українських танкістів! Ваша мужність і відданість роблять Україну сильнішою. Бажаю, щоб броня захищала вас, так само як ви захищаєте нас! Нехай ворог тремтить перед вашою міццю, а мир і перемога будуть завжди поруч!
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Зі святом танкових військ! Бажаю вам незламної витримки, успішних операцій та надійної підтримки залізного коня. Ваш героїзм і сила духу – приклад для нас усіх. Нехай кожен ваш день наближає нас до перемоги!
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З Днем танкових військ України! Вітаю справжніх захисників, які не бояться жодних перепон! Нехай ваша броня буде незламною, а серця – міцними, сповненими сили та відваги. Слава вам і слава Україні!
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З Днем українських танкістів! Бажаю добиватися всіх поставлених цілей та йти по життю на хвилі успіху! Нехай залізний друг ніколи не підводить!
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Наші славні українські танкісти, вітаємо вас з Днем танкіста! Бажаємо вам по життю ясної видимості, широкого простору, високого кар'єрного зростання і завжди залишатися в пріоритеті!
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Вітаю з днем танкіста! Бажаю завжди чітко бачити свої плани на майбутнє, хай дуло танка завжди буде спрямоване в ціль ворога. Без перешкод і труднощів рухатися звивистим шляхом, змітаючи все погане, наближаючись до світлого і яскравого життя – до Перемоги!
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Друже, з Днем танкіста! Бажаю завжди йти на прорив, домагатися Перемоги й вірити у свої сили, бажаю, як найміцніша, найміцніша техніка – танк, бути найміцнішою, найсильнішою людиною. Прагни й перемагай, кохай, бережи своє щастя і залишайся гордістю для близьких, для міста, для всієї країни. Ти нам потрібен!
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З Днем танкіста! Бажаю завжди розчищати шлях до перемоги, бажаю скрізь прориватися, бажаю ніколи в собі не сумніватися, бажаю за своє гордо і сміливо битися. І нехай "глухо, як у танку" буде не про твоє життя, нехай кожен день готує для тебе свою удачу і браву битву, в якій ти, звичайно, переможеш.
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