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День танкових військ України: дата та історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках

Наталія Порощук
glavcom.ua
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День танкових військ України: дата та історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
День танкових військ щорічно святкується 14 вересня
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

В цей день українці вшановують мужність і героїзм воїнів-танкістів, проявлені у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України

14 вересня в Україні відзначається День танкових військ. Свято присвячується усім військовослужбовцям танкових військ, які з гідністю та мужністю боронять нашу країну.

Сьогодні чудова нагода привітати тих, хто боронить нашу державу у танкових військах. Більше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі від «Главкома». 

Зміст

Коли відзначають День танкових військ України?

В Україні День танкових військ відзначається щороку, 14 вересня, згідно з указом президента України Володимира Зеленського.

«Ушановуючи мужність та героїзм воїнів-танкістів, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій», – йдеться в указі.

Історія заснування Дня танкових військ 

З періоду Радянського Союзу, а саме – з 1980 року свято Дня танкіста в Україні відзначалося щорічно, другої неділі вересня. Така традиція підтримувалася на багатьох країнах пострадянського простору, після розпаду СРСР. 

На тлі повномасштабного російського вторгнення та політики декомунізації, традиція святкування цього дня змінилася. І для того, щоб вшанувати мужність та героїзм українських воїнів-танкістів у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, Президент України Володимир Зеленський підписав указ від 9 вересня 2023 року, яким було встановлено новий День танкових військ. Тепер його відзначають щороку 14 вересня.

Це день подяки не лише діючим військовослужбовцям-танкістам, але й ветеранам, які заклали основи цього роду військ, танкобудівникам, що створюють та вдосконалюють бойові машини, а також курсантам – майбутнім танкістам.

Які танки перебувають на озброєнні України

Українська армія є однією з найбільших на пострадянському просторі, яка має на своєму озброєнні багато танків. Наприклад:

  • Т-72;
  • Т-80;
  • Т-64;
  • БМ «Булат»;
  • Т-84 «Оплот» (українське виробництво);
  • німецькі Leopard-1 і Leopard-2;
  • британські Challenger 2;
  • американські M1 Abrams;
  • французький AMX-10 RC.

Збройні сили України змогли швидко освоїти західну техніку, перейшовши зі старих радянських танків на сучасні. Також унікальністю танкових військ України є різноманітність техніки, яку вони використовують.

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Привітання до Дня танкових військ у віршах

Вітаю з Днем танкіста!
Хай у небі буде чисто,
Хай у серці спокій запанує,
А рідня завжди тебе шанує.
Хай війна забудеться як страшний сон,
Сивина ще довго не торкнеться скронь.

***

Броня міцна, і дух незламний,
Танкіст стоїть на варті славній.
Хай перемога буде вашою метою,
І мир прийде з вашою броньою!

***

Ти танкіст, а це значить,
Що ти підеш напролом!
Побажати хочу удачі
І успішним бути в усьому,
Духу тільки бойового,
Сил, здоров'я та любові,
І звичайно, щастя багато,
Хай збуваються бажання!

***

Вам бажаю в День танкістів
Бути щасливим, мислити чисто,
Легкої служби без проблем,
Вірної дружби, щастя всім!

***

З Днем танкістів Вас вітаю!
Зичу миру та здоров’я,
Хай завжди допомагають
Бог-отець і добра доля:
З вірними людьми служити,
В щасті і при грошах жити!

***

З Днем танкіста! Хай в усьому
Вам щастить, в роботі й дома
Буде радісно і щиро...
Успіхів, добра і миру!

***

Наче танк йдеш до мети,
Досягаєш швидко цілей.
Переможець ти завжди,
Будь-яке ти зробиш діло.

З Днем танкіста від душі
Тебе сьогодні я вітаю.
Хай щиро складені вірші
Тебе від бід оберігають!

***

З Днем танкіста, любий друже!
Успіхів тобі в бою,
Але зичу тобі дуже,
Щоб служив ти в спокою!
Залишайся завжди сильним,
Мудрим будь, щоби броня
Залишалася у тебе
Не пошкоджена щодня!

Привітання до Дня танкових військ у прозі

З Днем танкістів України! Нехай у житті не буде невдач та негараздів. Нехай усі рішення будуть правильними, а обраний шлях завжди веде до щастя.

***

Вітаю з Днем українських танкістів! Ваша мужність і відданість роблять Україну сильнішою. Бажаю, щоб броня захищала вас, так само як ви захищаєте нас! Нехай ворог тремтить перед вашою міццю, а мир і перемога будуть завжди поруч!

***

Зі святом танкових військ! Бажаю вам незламної витримки, успішних операцій та надійної підтримки залізного коня. Ваш героїзм і сила духу – приклад для нас усіх. Нехай кожен ваш день наближає нас до перемоги!

***

З Днем танкових військ України! Вітаю справжніх захисників, які не бояться жодних перепон! Нехай ваша броня буде незламною, а серця – міцними, сповненими сили та відваги. Слава вам і слава Україні!

***

З Днем українських танкістів! Бажаю добиватися всіх поставлених цілей та йти по життю на хвилі успіху! Нехай залізний друг ніколи не підводить!

***

Наші славні українські танкісти, вітаємо вас з Днем танкіста! Бажаємо вам по життю ясної видимості, широкого простору, високого кар'єрного зростання і завжди залишатися в пріоритеті!

***

Вітаю з днем танкіста! Бажаю завжди чітко бачити свої плани на майбутнє, хай дуло танка завжди буде спрямоване в ціль ворога. Без перешкод і труднощів рухатися звивистим шляхом, змітаючи все погане, наближаючись до світлого і яскравого життя – до Перемоги!

***

Друже, з Днем танкіста! Бажаю завжди йти на прорив, домагатися Перемоги й вірити у свої сили, бажаю, як найміцніша, найміцніша техніка – танк, бути найміцнішою, найсильнішою людиною. Прагни й перемагай, кохай, бережи своє щастя і залишайся гордістю для близьких, для міста, для всієї країни. Ти нам потрібен!

***

З Днем танкіста! Бажаю завжди розчищати шлях до перемоги, бажаю скрізь прориватися, бажаю ніколи в собі не сумніватися, бажаю за своє гордо і сміливо битися. І нехай "глухо, як у танку" буде не про твоє життя, нехай кожен день готує для тебе свою удачу і браву битву, в якій ти, звичайно, переможеш.

Привітання до Дня танкових військ у яскравих листівках

День танкових військ України: дата та історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках фото 1
День танкових військ України: дата та історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках фото 2
День танкових військ України: дата та історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках фото 3
День танкових військ України: дата та історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках фото 4
День танкових військ України: дата та історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках фото 5
День танкових військ України: дата та історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках фото 6
День танкових військ України: дата та історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках фото 7
День танкових військ України: дата та історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках фото 8
День танкових військ України: дата та історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках фото 9
День танкових військ України: дата та історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках фото 10

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Теги: ЗСУ свята армія українці військові озброєння танки свято

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