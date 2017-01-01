У центрі Києва палає багатоповерхівка. Йде рятувальна операція

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Вогнем охоплені з 6-го по 9-й поверхи

У Києві на вулиці Половецькій (район Татарки) горить будинок готельного типу на 101 квартиру. Про це повідомляє ТСН.

Вогнем охоплені з 6-го по 9-й поверхи. З будинку валить дуже густий дим.

Біля будинку знаходиться багато карет швидкої допомоги і машин рятувальників.

Навколо будівлі величезна кількість людей. Загиблих немає, але рятувальники обстежують квартири.

Наразі в будинку вимкнули електрику і газ.