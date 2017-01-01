  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У центрі Києва палає багатоповерхівка. Йде рятувальна операція

    • Сьогодні, 20:10
    • Розсилка
    Пожежа
    Пожежа

    Вогнем охоплені з 6-го по 9-й поверхи

    У Києві на вулиці Половецькій (район Татарки) горить будинок готельного типу на 101 квартиру. Про це повідомляє ТСН.

    Вогнем охоплені з 6-го по 9-й поверхи. З будинку валить дуже густий дим.

    Біля будинку знаходиться багато карет швидкої допомоги і машин рятувальників.

    Навколо будівлі величезна кількість людей. Загиблих немає, але рятувальники обстежують квартири.

    Наразі в будинку вимкнули електрику і газ.

    Читайте також
    пожежа Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ