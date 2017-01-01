У центрі Києва під магазин Roshen стягнули значні сили Нацгвардії

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Біля Бесарабського ринку у Києві знаходиться велика кількість співробітників поліції

Під магазин Рошен біля Бесарабського ринку у центрі Києва стягнули значні сили поліції та співробітників Національної гвардіїї.

Біля Бесарабського ринку у Києві знаходиться велика кількість співробітників Нацгвардії та поліції, у тому числі кінної, повідомляє ІНФОРМАТОР.

Нагадаємо, раніше публікувалося відео сутичок протестувальників з поліцією під час спроби розгромити російський банк на вулиці Хрещатик.