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    У центрі Києва під магазин Roshen стягнули значні сили Нацгвардії

    • Сьогодні, 21:44
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    Біля Бесарабського ринку у Києві знаходиться велика кількість співробітників поліції

    Під магазин Рошен біля Бесарабського ринку у центрі Києва стягнули значні сили поліції та співробітників Національної гвардіїї.

    Біля Бесарабського ринку у Києві знаходиться велика кількість співробітників Нацгвардії та поліції, у тому числі кінної, повідомляє ІНФОРМАТОР.

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    У центрі Києва під магазин Roshen стягнули значні сили Нацгвардії
    У центрі Києва під магазин Roshen стягнули значні сили Нацгвардії
    У центрі Києва під магазин Roshen стягнули значні сили Нацгвардії
    У центрі Києва під магазин Roshen стягнули значні сили Нацгвардії
    У центрі Києва під магазин Roshen стягнули значні сили Нацгвардії

    Нагадаємо, раніше публікувалося відео сутичок протестувальників з поліцією під час спроби розгромити російський банк на вулиці Хрещатик.

    Рошен Roshen
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