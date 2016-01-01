У центрі Миколаєва сталася масова бійка зі стріляниною

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Невідомий перехожий почав стріляти в людей, після чого розпочалася бійка

Сьогодні вночі в центрі Миколаєва сталася масова бійка зі стріляниною. Про це повідомили у Патрульній поліції Миколаєва.

Як стало відомо, бійка, в якій брало участь понад 10 осіб, сталася на пр. Центральному.

На місці пригоди двоє чоловіків повідомили, що невідомий перехожий почав у них стріляти, після чого почалась бійка, і вказали на чоловіка, який стояв осторонь. При наближенні до нього патрульних він почав тікати, але поліцейські наздогнали його та затримали, одягнувши на нього кайданки.

Під час проведення поверхневої перевірки у підозрюваного патрульні знайшли предмети, схожі на пістолет та магазин з набоями. Крім того, на місці пригоди було виявлено предмети, схожі на гільзи від вогнепальної зброї. Підозрюваним виявився 35-річний місцевий житель.

Нагадаємо, стрілянина також сталася в Хмельницькому: вбито чоловіка, який нападав на перехожих.